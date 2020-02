«Lorenzo aveva paura, ma alla Yamaha gli auguro ogni bene»

SEPANG (Malesia) - I bolidi del Motomondiale stanno scaldando i motori in vista di un Mondiale 2020 che si annuncia infuocato. Nel fine settimana appena trascorso si sono svolti in Malesia dei test utili per capire dove eventualmente intervenire su quelle moto che - a partire dall'8 marzo - sfrecceranno nei vari tracciati di tutto il mondo.

Alberto Puig - team manager della Honda - ha parlato di Jorge Lorenzo, "scappato" alla concorrenza... «Quando un pilota ti dice che vuole andarsene perché ha paura di farsi del male e, inoltre, che non trova la motivazione per guidare, puoi solo rispondere "ok". Se poi ha deciso di provare la Yamaha, cosa possiamo fare? È la sua vita, non interferiamo, ogni persona può fare quello che vuole. Non gli auguriamo nulla di brutto. Anzi, desideriamo che sia felice e che abbia la fortuna che gli è mancata l’anno scorso».

Quindi sul rinnovo di Marc Marquez, Puig non è molto preoccupato... «È un negoziato importante e non possiamo sbrigarci o fissare una scadenza da firmare. Perché accordi di questo tipo non sono urgenti, devono semplicemente concludersi».

Keystone (archivio)