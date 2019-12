Da Lugano Lorenzo tiene sulle spine i suoi tifosi: «Presto annuncerò qualcosa»

LUGANO - Nelle scorse settimane Jorge Lorenzo aveva annunciato il ritiro dalle competizioni, a soli 32 anni. In tanti si erano poi chiesti - una volta chiusa la carriera sulle due ruote - cosa avrebbe fatto lo spagnolo. Attualmente a Lugano, luogo in cui vive, l'ex pilota si sta concedendo qualche momento di relax in attesa di tuffarsi in una nuova avventura.

...quale? Il diretto interessato ha dato qualche anticipazione. «Sarò sicuramente di nuovo nel paddock - le sue parole espresse a Servus TV - Presto annuncerò qualcosa. Ho viaggiato per 17 anni e ho sempre alloggiato negli stessi hotel. Mi sono sempre visto come una persona felice».

Quindi l'iberico si è lanciato in una previsione... «Marc Marquez ha vinto il Mondiale in sei occasioni su sette. A volte in realtà non aveva la moto migliore. Ora stanno arrivando alcuni giovani piloti. Quartararo e Viñales sono lì, così come Valentino. Ma forse a Vale manca qualcosa in termini di velocità, quella che i giovani piloti hanno già all’età di 22 anni».

Keystone