«Vettel e Leclerc? Ogni anno vedo piloti che si sbattono fuori a vicenda»

MARANELLO (Italia) - L'ex pilota della Ferrari Fernando Alonso - recente vincitore insieme a Sebastian Buemi e Kazuki Nakajima del campionato del mondo di Endurance (Wec), con la Toyota - ha parlato della Formula 1 in generale, soffermandosi sugli ultimi disagi che hanno coinvolto i due compagni di squadra alla Rossa, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. «La reputazione si basa sui fatti», ha analizzato il due volte campione del mondo di F1 a "motori.fanpage.it". «Ogni anno vedo in giro piloti che si sbattono fuori a vicenda, mentre mi viene in mente quando lasciavo la scia a Monza o a Spa, per spirito di collaborazione(...)».

Alonso non fa nomi, ma la sua allusione ai recenti scontri che hanno coinvolto Vettel e Leclerc, non è un riferimento così casuale. «Non è mai facile cedere il volante, ma per me non è mai stato un problema perché in Toyota ero io quello che chiedeva consigli ai colleghi con cui ho condiviso un’annata intensa sui circuiti di tutto il mondo(...)».

Keystone, archivio