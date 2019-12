«Io in Ferrari? Non c'è niente di male a pensare al futuro»

MARANELLO (Italia) - Chiusa una stagione è già tempo di pensare al futuro. Ma c'è chi con la testa non è proiettato al Mondiale 2020, bensì a quello successivo. In questo senso la Ferrari starebbe facendo di tutto per accaparrarsi Lewis Hamilton, una possibilità che il campione britannico non esclude a priori.

«Naturalmente tutto ciò che accade a porte chiuse è sempre privato - le parole del pilota della Mercedes a "La Gazzetta dello Sport" - Per moltissimi anni non mi sono mai seduto a considerare altre opzioni, solo andato dritto verso un percorso unico. Penso di essere ancora su quella strada e non ci saranno grandi possibilità di modificarlo, ma non credo ci sia nulla di male a guardarsi intorno».

Hamilton non nega dunque che qualche contatto con i dirigenti della Rossa ci sia stato. Ma c'è anche chi sostiene che le trattative per rinnovare con la Mercedes siano in uno stato avanzato... Affaire à suivre.

keystone-sda.ch/STF (SRDJAN SUKI)