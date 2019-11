Tensioni in Ferrari: «Vettel non ha la dote della misura»

ROMA (Italia) - Pollice in su per Lewis Hamilton e Charles Leclerc, pollice in giù per Sebastian Vettel. In estrema sintesi si può riassumere così il pensiero di Alex Zanardi, il quale ha elogiato Lewis Hamilton per il suo sesto titolo Mondiale.

«Stimo Lewis e faccio il tifo per lui, la sua grandezza sta anche nella forza mentale e nel saper chiedere scusa quando sbaglia, come in Brasile con Albon, è un signore e un ragazzo misurato - le sue parole a La Gazzetta dello Sport - Da questo punto di vista – ha proseguito l'ex pilota - Leclerc gli assomiglia, mentre Vettel nonostante l’età non ha la dote della misura...». Il chiaro riferimento è all'ormai famosissimo scontro di Interlagos tra le due Ferrari.

Poi una previsione, sempre affidata a Zanardi: «Nel 2020 vedo una lotta più aperta. Non è scontato un ulteriore successo di Lewis Hamilton, ma mi piacerebbe vedere Leclerc e Verstappen su una macchina in grado di battagliare con la Mercedes».

keystone-sda.ch/STF (Silvia Izquierdo)