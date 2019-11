Rossi è carico: «L'obiettivo del 2020? Andare un po' meno... piano!»

TAVULLIA (Italia) - Valentino Rossi ha voglia di riscatto nella stagione 2020 e per riuscirci avrà bisogno di una M1 che sia all'altezza della situazione.

«Il test che abbiamo fatto sulla moto è stato positivo», ha analizzato proprio il Dottore a "Motorsport.com". «Nel time attack non ho guidato benissimo, ma come passo siamo messi bene(...) La cosa più importante era provare la nuova moto, ma dalla nostra parte del box era anche necessario migliorare il setting, perché a fine campionato ero sempre in difficoltà(...). L'obiettivo per la prossima stagione? Crescere sulla top speed o comunque andare un po’ meno piano(...)».

keystone-sda.ch/ (Manuel Bruque)