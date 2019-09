Ancora Leclerc! Sua la pole a Marina Bay

MARINA BAY - Charles Leclerc non sembra disposto a fermarsi: dopo i successi colti in Belgio e in Italia, il pilota monegasco ha piazzato delle qualifiche perfette in vista del GP di Singapore, centrando la pole (la terza di fila!) con il tempo di 1'36''217.

Il 21enne ha dato un'ulteriore conferma: gli enormi progressi mostrati negli ultimi GP sono tutt'altro che frutto del caso.

Alle sue spalle l'attuale leader del Mondiale Lewis Hamilton e il compagno di scuderia Sebastian Vettel. Quarto Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas.

keystone-sda.ch/STF (Vincent Thian)