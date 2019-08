Marquez "abbraccia" Rossi: «Che bello vederlo davanti»

SILVERSTONE - Era da un po' che Valentino Rossi non assaporava il dolce gusto della prima fila. Quattro lunghi mesi di astinenza, durante i quali molto spesso il 40enne ha "litigato" con il suo mezzo. Domani, invece, scatterà dal secondo posto.

L'italiano si gode questo risultato, seppur parziale: «Sono molto contento, perché la qualifica è sempre importante per la gara. È stata dura perché all'inizio sono partito da solo, ma tutti aspettavano e ho dovuto ragionare se tirare o rallentare, c'è stata tanta strategia, ma ho trovato un bel timing per l'ultimo giro che è uscito bene: mi sono divertito. Speriamo di essere lì fino alla fine, vorrei lottare con i migliori fino in fondo».

Anche l'autore della pole Marc Marquez sa che Rossi può rappresentare sempre una minaccia... «È bello vederlo lì davanti: di solito in gara va sempre meglio che in prova, quindi se è 2° in griglia, in corsa sarà un pericolo».

keystone-sda.ch/STR (TIM KEETON)