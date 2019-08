Kim Daldini grande protagonista del Trofeo Renault Italia

CADEMPINO - I numeri dicono 3 gare e 3 successi per il giovane equipaggio Daldini-Rocca, che a bordo della Renault Clio R3T gestita dalla GIMA Autosport - dopo essersi aggiudicati con una gara d’anticipo la vittoria del Trofeo Renault nella zona 2 (Lombardia e Liguria) - figurano anche al comando della classifica assoluta del Trofeo Renault Open su ben 24 equipaggi presenti.

Oltre alle vittorie nella speciale classifica monomarca in ogni gara disputata, spiccano risultati brillanti nelle classifiche finali generali, come il 9° posto assoluto al Rally Sanremo Leggenda e il 6° posto assoluto al Rally Camunia. Una stagione che si qui non presenta sbavature per il ventiseienne di Cadempino, dove la conoscenza della vettura e del team lo fanno ben sperare per cercare la vittoria assoluta del Trofeo.

La prossima gara sarà il Rally della Lanterna a fine agosto con location a Santo Stefano d’Aveto (Ge), mentre bisognerà aspettare fino a fine ottobre per decretare il vincitore assoluto al Rally di Como, denominato gran finale.

Parentesi Skoda invece al Rally del Ticino in programma il 7 settembre, valido per il Campionato Svizzero. Dopo la bella esperienza dello scorso anno, Daldini sarà ancora della partita al rally di casa con una Skoda Fabia R5, cercando sicuramente di migliorare la prestazione del 2018.