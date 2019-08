Rossi prende le distanze da Marquez: «In pista mai comportato come lui»

BRNO (Repubblica Ceca) – Non solo avversari in pista: rivali pure una volta scesi dalla moto.

Dopo le coccole dei primissimi anni, Vale Rossi e Marc Marquez si sono sempre più allontanati. Sono diventati nemici, prima ancora che contendenti. I battibecchi – e non solo – in sella hanno contribuito a raffreddare un rapporto ora gelido. Un rapporto che, a ogni occasione buona, viene reso sempre più “polare”. L'ultimo calo di temperatura lo ha causato il Dottore, che ha preso le distanze dallo spagnolo dopo lo show – in negativo ovviamente - di questo con Alex Rins.

«Io e Marquez siamo diversi per come nella nostra carriera ci siamo comportati in pista - ha raccontato l'italiano - io non mi sono mai comportato come fa lui. Mi hanno sempre rimproverato per i giochi psicologici, ma io penso che conta solo quanto vai forte. E le scorrettezze, quelle non dovrebbero far parte del nostro mestiere».

keystone-sda.ch/STF (MARTIN DIVISEK)