Mercedes senza rivali: Hamilton continua a dettar legge

LE CASTELLET (Francia) - Continua il dominio della Mercedes, che a Le Castellet ha conquistato l'ottavo successo in otto gare, compreso quello seguito da molte polemiche in Canada.

Nel GP di Francia, sul circuito Paul Ricard, si è imposto per la sesta volta in stagione Lewis Hamilton (1h24'31"198), che ha preceduto il compagno di scuderia Valtteri Bottas (+18"056). Per le Frecce d'Argento, inavvicinabili per la concorrenza, si tratta anche della sesta doppietta in stagione.

A Le Castellet, in una gara dominata dal britannico e praticamente senza emozioni, ha chiuso al terzo posto il ferrarista Charles Leclerc davanti a Max Verstappen (Red Bull). Quinto Sebastian Vettel con l'altra Ferrari.

Nella classifica generale Hamilton - che quest'oggi ha conquistato il quarto successo consecutivo e il 79esimo in carriera - si porta a quota 187 punti, +36 su Bottas. Terzo Vettel con 111, quarto Verstappen (100), quinto Leclerc (87).

KEYSTONE/EPA (VALDRIN XHEMAJ)