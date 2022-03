L'Ambrì mette in gabbia i Dragoni

AMBRÌ - A cinque partite dalla fine della regular season l’Ambrì ha ospitato la capolista Friborgo per cercare il colpaccio e continuare, così, a rincorrere l’obiettivo pre-playoff. La sfida è stata equilibrata e, alla fine, i leventinesi l’hanno spuntata 2-1, centrando così una seconda preziosissima vittoria di fila. Seppur difficile, il decimo posto, sinonimo di post season, rimane dunque per loro raggiungibile.

La squadra di Cereda è partita con il piglio giusto, andando a impensierire Berra in due riprese con Zwerger (3’ e 6’). L’intensità messa sul ghiaccio ha dimostrato le intenzioni dell’Ambrì di giocare per i tre punti. Non è però arrivata la prima rete durante i primi venti minuti, seppur i biancoblù abbiano beneficiato di una situazione di powerplay a poco più di cinque minuti dalla sirena. I ticinesi hanno poi resistito a una penalità in loro sfavore prima di rientrare negli spogliatoi.

Nonostante un nuovo inizio di terzo interessante, con un’occasione immediata per Trisconi, nel periodo centrale l’Ambrì ha sofferto maggiormente. I sopracenerini hanno dovuto resistere a ben tre situazioni di inferiorità numerica e hanno chiuso con un totale di quattro tiri a tredici. La rete di Juvonen non è però stata gonfiata, anzi: sono stati proprio i padroni di casa a trovare l’1-0 prima della seconda pausa. Su un appoggio di Conacher, il capitano Fora ha portato i suoi in vantaggio (37’56’’).

Questo gol inaspettato è però stato reso vano rapidamente. I burgundi hanno infatti iniziato il terzo periodo con l’uomo in più e hanno pareggiato dopo meno di un minuto grazie a un tiro di Gunderson deviato da Sprunger (40’59’’). L’Ambrì non ha però mollato e si è procurato parecchie occasioni, andando a colpire il palo con Bianchi a cinque minuti dalla fine. E proprio quando i supplementari si stavano profilando, McMillan ha trovato il preziosissimo gol-vittoria su assist di Zwerger (58’46’’, 2-1).

Per mantenere vive le speranze di post-season, i biancoblù viaggeranno domani, mercoledì, a Berna per disputare uno scontro diretto. Vincere sarà necessario.

AMBRÌ-FRIBORGO 2-1 (0-0; 1-0; 1-1)

Reti: 37’56’’ Fora (Conacher, Pestoni) 1-0; 40’59’’ Sprunger (Gunderson, Mottet) 1-1; 58’46’’ McMillan (Zwerger) 2-1.

AMBRÌ: Juvonen; Isacco Dotti, Fora; Fischer, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Conacher, Grassi, Pestoni; Zwerger, McMillan, Incir; Bianchi, Kostner, Trisconi; Pezzullo, Dal Pian.

Penalità: Ambrì 5x2’; Friborgo 3x2’.

Note: Gottardo Arena, 5’670 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Fluri; Altmann, Cattaneo.

Ti-press (Alessandro Crinari)