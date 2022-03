Squalifica e multa per Reto Berra

FRIBORGO - Una carica con il pomolo del bastone portata ai danni del Toro Anton Lander costerà cara a Reto Berra.

Per quell’intervento, il portiere del Friborgo è infatti stato fermato per una partita e dovrà pagare un’ammenda di 2’500 franchi. La squalifica non permetterà al 35enne di scendere in pista sabato, contro il Lugano.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)