Ambrì, squalificato Fohrler. Fermati anche Douay e Weber

AMBRÌ - L’Ambrì, in occasione della sfida in programma martedì in casa contro il Ginevra, non potrà contare su Tobias Fohrler. Il difensore, finito nel mirino della Lega per il suo intervento ai danni dell’attaccante dello Zugo Jérome Bachofner, ha rimediato un turno di squalifica e una multa di 1’500 franchi. L’episodio è avvenuto al 58’ del match giocato ieri sera alla Bossard Arena, finito 8-2 per i Tori.

La SIHF ha comunicato anche la squalifica di Floran Douay. L’attaccante del Losanna è stato sanzionato con due turni di stop e un'ammenda di 3’630 franchi per un intervento su Dominic Lammer (Rapperswil).

Da segnalare infine che Yannick Weber, difensore dei Lions, è stato provvisoriamente sospeso per una carica alla balaustra contro Thibault Frossard (Ajoie). Nei confronti del giocatore dello Zurigo è stata anche aperta una procedura ordinaria.

keystone-sda.ch (CYRIL ZINGARO)