Lugano a bocca asciutta, lo Zugo fa festa in rimonta

LUGANO - Dopo la vittoria di mercoledì a Rapperswil per rilanciare il campionato, il Lugano è tornato anche a giocare tra le mura amiche. Contro i campioni in carica dello Zugo, già sicuri della loro partecipazione ai playoff, i bianconeri hanno soltanto sfiorato il colpaccio, venendo sconfitti 3-2. La vittoria li avrebbe riportati a sole due lunghezze dal sesto posto.

È partita a cento all’ora la squadra di McSorley davanti al suo pubblico (4’988 i presenti). I bianconeri sono stati molto aggressivi, hanno ottenuto un powerplay e hanno colpito prima del quinto minuto con Morini (4’47’’, 1-0). I Tori non hanno però tardato a dimostrare perché occupano il secondo posto in classifica, pareggiando sulla loro prima superiorità numerica con Zehnder (8’56’’, 1-1). L’intensità non è calata e i padroni di casa sono riusciti a tornare in vantaggio grazie ad un’azione in contropiede di Fazzini (14’14’’, 2-1). Venti minuti di qualità, filati in un batter d’occhio.

Nonostante non ci siano siate reti, anche il periodo centrale ha regalato emozioni da vendere. Ha sofferto parecchio il Lugano, salvato un paio di volte da Fatton (25’ e 31’), e un altro paio di volte dai ferri (24’ e 30’). Gli ospiti, che vantano il miglior attacco della lega, sono stati meno cinici del solito. Da segnalare per i sottocenerini il disco del 3-1 capitato sul bastone dell’ispiratissimo Morini (29’), la cui gioia della doppietta è stata negata da Genoni.

Già molto vicini alla loro seconda rete di serata nei venti minuti precedenti, gli ospiti non hanno tardato a colpire al ritorno dagli spogliatoi. Con un preciso tiro di polso, Hansson ha pareggiato i conti (45’51’’ 2-2). Arcobello ha provato a suonare la carica per i padroni di casa e ha colpito il palo poco dopo. I bianconeri hanno continuato a lottare con coraggio e si sono procurati una ghiotta situazione di 2+2’ di powerplay. La beffa è però stata servita dall’ex Reto Suri, che ha castigato il Lugano nonostante l’inferiorità numerica (56’39’’, 2-3).

Proverà a rifarsi già sabato sera la squadra di McSorley, che avrà uno scontro diretto per il sesto posto contro il Davos (a +5).

LUGANO - ZUGO 2-3 (2-1; 0-0; 0-2)

Reti: 4’47” Morini (Boedker, Alatalo) 1-0; 8’56’’ Zehnder (Hansson, Senteler) 1-1; 14’14’’ Fazzini (Morini) 2-1; 45’51’’ Hansson (Senteler) 2-2; 56’39’’ Suri (Leuenberger) 2-3.

LUGANO: Fatton; Guerra, Alatalo; Müller, Loeffel; Wolf, Chiesa; Traber, Näser; Josephs, Thürkauf, Carr; Morini, Arcobello, Fazzini; Boedker, Herburger, Bertaggia; Stoffel, Walker, Vedova.

Penalità: Lugano 3x2’; Zugo 5x2’

Note: Cornèr Arena, 4’988 spettatori. Arbitri: Stolc, Hürlimann; Schlegel, Stalder.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)