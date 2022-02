Un buono regalo agli abbonati del campionato 2019/20

LUGANO - L’Hockey Club Lugano informa che è aperta la prevendita dei biglietti per le partite di National League in programma alla Cornèr Arena fino al termine della Regular Season 2021/22:

Lugano-Zugo di venerdì 25 febbraio 2022 (ore 19.45)

Lugano-Ajoie di martedì 1. marzo 2022 (ore 19.45)

Lugano-Friborgo di sabato 5 marzo 2022 (ore 19.45)

Lugano-Lakers di venerdì 11 marzo 2022 (ore 19.45).

I biglietti sono acquistabili sul sito hclugano.info/tickets, presso i punti vendita Ticket Corner presenti nei negozi Manor, al LAC di Lugano e presso gli uffici dell’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino di Bellinzona oppure presso il Segretariato HCL (orari di apertura nei giorni feriali 8.30/12.00 – 14.00/18.00).

A pochi giorni dai probabili allentamenti che saranno decisi dalle autorità in merito alle restrizioni di ordine sanitario, la società bianconera informa inoltre su un importante iniziativa in favore degli abbonati. A partire da oggi, i detentori di una tessera per la stagione 2019/20 che, a causa delle partite giocate a porte chiuse, non avevano potuto assistere al derby del 29 febbraio 2020 e alle due gare casalinghe sicure dei playoff 2019/20, hanno a disposizione un buono il cui valore in franchi corrisponde proporzionalmente a quanto pagato per le tre partite in questione. Il voucher è valido un anno e può essere usato esclusivamente per l’acquisto di singoli biglietti per le partite in programma alla Cornèr Arena.

Le modalità per utilizzare il voucher sono indicate al link https://hclugano.ch/ istruzioni-creazione-account- e-utilizzo-voucher/

Chi non disponesse ancora di una e-mail personale di accesso per l’acquisto online di biglietti, può contattare il Segretariato HCL telefonicamente allo 091/935.19.20, inviare una e-mail a ticketing@hclugano.ch oppure presentarsi in sede negli orari di ufficio.

TiPress