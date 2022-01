Carica a Hügli: Sciaroni fermato una partita

BERNA - Per una carica con il bastone portata ai danni di Michael Hügli (Bienne) - al 38' della partita giocata ieri alla Tissot Arena, l'attaccante del Berna Gregory Sciaroni è stato squalificato per una partita. Al ticinese sono pure stati affibbiati 2'500 franchi di multa.

Stessa sorte per il giocatore del Langnau Yannick Blaser, sospeso provvisoriamente per una gara per un'ostruzione ai danni di Raphael Prassel (Davos) nel corso del terzo tempo del match andato in scena ieri nei Grigioni.