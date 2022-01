Ecco la selezione elvetica che battaglierà a Pechino

LUGANO - La selezione femminile che battaglierà a Pechino a caccia di una medaglia è conosciuta.

L'head coach Colin Muller ha chiamato 23 giocatrici per Pechino (vedi sotto la rosa completa). Pilastro della difesa, Nicole Bullo disputerà in febbraio la sua quinta Olimpiade. Oltre alla 34enne, fra le Ladies del Lugano è stata convocata anche Lena Marie Lutz, al suo primo appuntamento a cinque cerchi in carriera. Presenti anche la ticinese Nicole Vallario (impegnata in America nel campionato NCAA) e la poschiavina Evelina Raselli.

L'obiettivo del gruppo rossocrociato è riuscire a mettersi al collo una medaglia: «Credo fermamente nella qualità della squadra e sono certo che ai Giochi Olimpici continueremo sulla buona strada intrapresa».

Le nostre ragazze si raduneranno sabato 22 gennaio a Cham, luogo nel quale inizierà la fase di preparazione.