Curva Nord chiusa: il Lugano spedisce i tifosi in tribuna

LUGANO - Nella giornata odierna - venerdì 7 gennaio - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante le limitazioni sulla capienza della pista, in occasione dei grandi eventi. Com'è noto il settore posti in piedi rimarrà chiuso, ma gli abbonati in questione potranno comunque assistere alle due gare casalinghe contro Zurigo (12 gennaio) e Bienne (16 gennaio).

Di seguito la notizia:

"Preso atto delle decisioni della National League e delle ulteriori restrizioni contro la pandemia decise la scorsa settimana dal Consiglio di Stato del Canton Ticino, l’Hockey Club Lugano comunica quanto segue. La partita della Cornèr Arena tra il Lugano e gli ZSC Lions inizialmente prevista per sabato 8 gennaio 2022 si giocherà mercoledì 12 gennaio 2022 con inizio alle ore 19.45.

La partita della Cornèr Arena tra il Lugano e il Bienne di domenica 16 gennaio 2022 con inizio alle ore 15.45 si disputerà come da programma. La squadra bianconera scenderà inoltre regolarmente sul ghiaccio a Zugo sabato 15 gennaio 2022 con inizio alle ore 19.45. Le limitazioni sulla capienza delle piste in occasione dei grandi eventi decise dal Consiglio di Stato e valide fino al 16 gennaio 2022 (2/3 della capienza, chiusura dei settori posti in piedi) non impediranno agli abbonati dell’HCL di assistere alle due gare casalinghe contro ZSC Lions e Bienne. I settori in piedi (Curva Nord, curva ospiti) saranno tuttavia chiusi.

I detentori di una tessera stagionale o di un singolo biglietto per queste due partite nel settore della Curva Nord hanno la possibilità di ricevere i relativi biglietti nella Tribuna San Salvatore. Questi biglietti possono essere ottenuti, presentandosi con la tessera e/o il biglietto al Segretariato HCL In via Maraini 15A a Pregassona negli orari d’ufficio (8.30/12.00 – 14.00/18.00) oppure inviando una e-mail a ticketing@hclugano.ch, indicando nome e cognome. I biglietti di tribuna già acquistati per le partite contro ZSC Lions e Bienne mantengono la loro validità. Considerato lo scarso margine di singoli biglietti ancora disponibili per le due partite a causa delle restrizioni, sarà aperta unicamente la cassa principale e si consiglia l’acquisto online sul sito hclugano.ch.

Tutti i detentori di una tessera stagionale o di un biglietto per la singola partita potranno accedere alla Cornèr Arena con la modalità 2G (vaccinati o guariti), con l’obbligo del posto seduto e con l’obbligo di indossare la mascherina a partire dall’età di 6 anni. Viste le nuove restrizioni cantonali, tutte le buvettes della pista saranno chiuse, non sarà possibile la consumazione neppure al proprio posto seduto mentre sarà possibile la consumazione con servizio al tavolo al Club’41 e alla Casetta Gialla secondo le norme valide per la ristorazione".