Zurigo surclassato dal Berna

Venue: Stadio Artemio Franchi.

Turf: Natural.

Capacity: 45,000.

Home Manager: Vincenzo Italiano (ITA).

Away Manager: Stefano Pioli (ITA).

Total market value: u00a3228.42m-u00a3429.03m.

Age: 27.0-26.8.

National team players: 13-18.

Youth national team players: 3-9.

Foreigners: 16-19.

History: 44W-44D-74W.

Goals: 189-253.

Sidelined Players: FIORENTINA -Lucas Martu00ednez Quarta (Yellow card suspension), Nikola Milenkovic (Indirect card suspension), Aleksandr Kokorin (Muscle Fatigue), Nicolu00e1s Gonzu00e1lez (Corona virus), Bartlomiej Dragowski (Hamstring Injury), Erick Pulgar (Distortion of the ankle).

AC MILAN - Alessio Romagnoli (Tear in the abductor muscle), Davide Calabria (Calf Problems), Alessandro Plizzari (Knee Surgery), Mike Maignan (Wirst Injury).

