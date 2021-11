Ostacolo Ajoie per l’Ambrì

AMBRÌ - Ripartire gradualmente dopo la sosta per la Deutschland Cup? L’Ambrì non se lo può permettere. Anche se, classifica alla mano, questa sera (dalle ore 19.45) i sopracenerini si troveranno di fronte l’avversario meno pericoloso del campionato. Questo è, basandosi esclusivamente sui numeri, l’Ajoie.

Ultimi tra tutte le squadre di National League, i giurassiani hanno tuttavia dimostrato di saper dare il meglio di loro quando incrociano le casacche biancoblù. Ai leventinesi hanno infatti strappato, nei due incontri stagionali, 4 dei 6 punti in palio.

Alla Gottardo Arena l’Ambrì sarà nuovamente costretto a masticare amaro? La sensazione, per quel che si è visto nei precedenti, è che per vincere a Pestoni e soci “basterà” giocare come sanno. Qualitativamente migliori, gli uomini di coach Luca Cereda sembrano infatti in grado di poter gestire la sfida senza troppi problemi. Sembrano. Ma l’Ajoie non si muoverà fino in Ticino per una gita: sempre combattivo, se gli sarà lasciata la possibilità di colpire potrebbe anche riuscire a piazzare nuovamente il colpo.

Ti-press (Samuel Golay)