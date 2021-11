Lutto in casa Ambrì: si è spento Flavio Juri

AMBRÌ - L'Ambrì è in lutto per la scomparsa di Flavio Juri, in Leventina per tutta la sua carriera (1947-1964). Il ticinese aveva compiuto 87 anni lo scorso 28 agosto.

Con la compagine sopracenerina Juri fu uno dei protagonisti della promozione in LNA nel 1953, centrata dopo sei campionati fra i cadetti. Un decennio dopo, nel 1962, conquistò anche la Coppa Svizzera contro il Villars in qualità di capitano.