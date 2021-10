Lauri Korpikoski al Bienne

BIENNE - Il Bienne, alle prese con l'infortunio di Jere Sallinen, è intervenuto sul mercato mettendo sotto contratto Lauri Korpikoski. Il finlandese, attaccante con alle spalle anche 639 partite in NHL, rinforzerà i Seelanders sino a fine stagione.

Per il 35enne finnico si tratta di un ritorno in NL, in quanto nel 2017/18 aveva indossato la maglia degli ZSC Lions, laureandosi campione svizzero (14 punti in 35 partite).

Nel frattempo, in casa Losanna, da segnalare l’arrivo di Makai Holdener. In questo inizio di stagione l’attaccante 24enne ha giocato 10 partite con il Visp, mettendo a referto 1 gol e 3 assist.

