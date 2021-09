Altro anno a Losanna per Tobias Stephan

LOSANNA - Quella appena cominciata non sarà l’ultima stagione agonistica nella carriera di Tobias Stephan. Non sarà l’ultima stagione a Losanna per Tobias Stephan. Il 37enne portiere e il club vodese hanno infatti raggiunto un accordo per il rinnovo annuale del contratto che li lega, la cui scadenza è stata ora spostata all’aprile 2023.

Stephan difende la gabbia biancorossa dal 2019. Prima, in NLA, ha giocato con Zugo, Ginevra, Kloten e Coira. Per tre anni, tra il 2006 e il 2009, ha poi assaggiato il Nord America, difendendo i colori di Dallas Stars (NHL), Iowa Stars (AHL) e Bridgeport Sound Tigers.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)