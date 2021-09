I bianconeri espugnano Les Vernets

GINEVRA - Era la grande serata del ritorno di Chris McSorley a Ginevra, uomo tuttofare dei granata per tantissimi anni. Un ritorno che si e rivelato dolcissimo per il 59enne: il suo Lugano, infatti, si è imposto nella città di Calvino 5-3, riscattando la battuta d'arresto maturata 24 ore prima contro il Bienne. Quella fornita sul ghiaccio romando è stata senza dubbio la miglior prestazione stagionale dei bianconeri, che hanno saputo mantenere alto il ritmo per tutto l'arco del confronto.

Per l'occasione l'head coach dei sottocenerini ha schierato Fatton tra i pali, di ritorno nello schieramento Samuel Guerra.

Sono stati i ticinesi a sbloccare la partita - in boxplay - grazie a Thürkauf, abile a sfruttare al meglio il lavoro preparatorio di Bertaggia. Il vantaggio ha però avuto vita breve: dopo solo 63 secondi i padroni di casa hanno impattato la contesa con Winnik, in 5c4. Prima della sirena l'HCL ha avuto l'occasione per l'1-2, ma il duello tra Fazzini e Descloux l'ha vinto quest'ultimo.

Poco prima di metà incontro ecco nuovamente due gol in rapida successione - uno per parte - nel giro di poco più di un minuto. Prima Walker ha "vinto" un tu per tu con il portiere locale, poi Moy ha riportato la situazione in parità tramite una conclusione dalla media distanza.

Al 33'56'' una conclusione velenosa di Josephs (al suo primo centro stagionale) ha consentito agli ospiti di guadagnare il secondo riposo in avanti di una rete.

Al 46' Giovanni Morini ha portato per la prima volta a due il margine di vantaggio, trasformando in oro un rebound di Charlin (entrato al posto di Descloux). Sei minuti più tardi lo stesso estremo difensore delle Aquile ha letteralmente regalato un disco ai bianconeri, lesti ad approfittarne nuovamente con Thürkauf in situazione di powerplay. La rete di Jooris, a meno di sette minuti dal 60', non ha infine modificato la sostanza del match.

Per il Lugano, quella maturata a Ginevra, è una vittoria senza dubbio importantissima, soprattutto per il morale dopo alcune partite poco convincenti. I bianconeri, saliti a quota nove punti, torneranno in pista martedì sera in casa per affrontare i campioni svizzeri dello Zugo.

GINEVRA - LUGANO 3-5, (1-1, 1-2, 1-2)

Reti: 10'06 Thürkauf (Bertaggia, 4c5!) 0-1; 11'09'' Winnik (5c4) 1-1; 27'29'' Walker (Fazzini, Alatalo) 1-2; 28'31'' Moy (Miranda) 2-2; 33'56'' Josephs (Guerra) 2-3; 45'57'' Morini (Herburger, Boedker) 2-4; 51'53''; Thürkauf (Arcobello, 5c4); 53'19'' Jooris (Le Coultre).

Lugano: Fatton; Riva, Alatalo; Müller, Loeffel; Guerra, Chiesa; Wolf, Nodari; Stoffel, Arcobello, Fazzini; Morini, Herburger, Boedker; Josephs, Thürkauf, Bertaggia; Tschumi, Walker, Traber.

Penalità: 2x2' contro entrambe le squadre.

Note: Les Vernets, 4'471 spettatori. Arbitri: Wiegand, Piechaczek; Schlegel, Kehrli.

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)