Leventinesi piegati in rimonta a Bellinzona

BELLINZONA - Di scena a Bellinzona contro il Davos di Christian Wholwend, l'Ambrì è uscito sconfitto 3-1 dalla sua ultima amichevole pre-stagionale, giocata su buoni ritmi.

I biancoblù, che per l'occasione hanno ritrovato il centro André Heim - schierato in seconda linea insieme a Zwerger e Bürgler -, hanno fatto corsa in testa fino al 50', prima di subire la rimonta dei grigionesi.

Passati in vantaggio dopo appena 38 secondi grazie a Jhonny Kneubuehler, assistito nell'occasione da Trisconi, i leventinesi sono stati riacciuffati a 9' dal termine dal difensore Dominik Egli, arrivato ai giallobù dal Rapperswil. Pareggiati i conti, il Davos ha piazzato la zampata decisiva al 55' con la sua linea di stranieri, con Stransky autore del 2-1 su assist di Rasmussen. Nel finale, a porta vuota, Bromé ha infilato il definitivo 3-1.

Disputata anche l'ultima amichevole, i leventinesi di Cereda si preparano ora per il debutto in campionato, in agenda venerdì 10 all'Hallenstadion contro lo Zurigo. Il giorno seguente, contro il Friborgo, ci sarà poi l'attesissimo e storico esordio nella nuova pista.

Ti-press (Alessandro Crinari)