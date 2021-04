Tanti "ticinesi" nella prima selezione di Fischer

CHAM - Anche la nazionale sta per riaccendere i motori dopo un'intera annata senza tornei. I rossocrociati prenderanno parte al Mondiale di Riga, in agenda dal 21 maggio al 6 giugno.

Patrick Fischer ha annunciato la selezione in vista della prima settimana di preparazione, durante la quale sono previste due amichevoli contro la Russia. La squadra è composta da 24 giocatori delle otto squadre di National League fuori dai playoff. Il ritrovo è previsto per domani in quel di Cham.

Nella lista sono presenti pure i giocatori delle due squadre ticinesi Schlegel, Loeffel, Bertaggia, Fazzini e Fora.

Da annotare che Denis Malgin, quest'anno a Losanna, non ha ancora ricevuto il permesso da parte dei Torono Maple Leafs. Patrick Fischer spera di poterlo inserire in rosa in un secondo momento.

«Oltre ai giocatori esperti, sono molto contento che - grazie alle solide prestazioni fornite durante la stagione - alcuni giovani siano riusciti a distinguersi meritandosi una convocazione. Abbiamo un buon mix all'interno della rosa e siamo pronti per le partite contro la Russia».

Ecco la selezione (27 aprile-1 maggio)

Portieri: Reto Berra (Friborgo), Niklas Schlegel (Lugano), Joren van Pottelberghe (Bienne)

Difensori: Michael Fora (HC Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Losanna), Andrea Glauser (Langnau), Fabian Heldner (Losanna), Samuel Kreis (Bienne), Romain Loeffel (Lugano), Janis Jérôme Moser (Bienne), Ramon Untersander (Berna).

Attaccanti: Andres Ambühl (Davos), Alessio Bertaggia (Lugano), Christoph Bertschy (Losanna), Enzo Corvi (Davos), Luca Fazzini (Lugano), Jason Fuchs (Bienne), André Heim (Berna), Fabrice Herzog (Davos), Kilian Mottet (Friborgo), Inti Pestoni (Berna), Vincent Praplan (Berna), Tristan Scherwey (Berna), Samuel Walser (Friborgo).