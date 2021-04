Zugo mai sazio, Zurigo mai domo

LOSANNA - Non c’è festa o stanchezza che tenga: pure il terzultimo turno di National League ha regalato emozioni. E sorprese. Quella più rumorosa è arrivata da Losanna, dove i forse troppo tranquilli padroni di casa si sono inchinati davanti a un Ginevra invece affamato. Protagoniste di un inizio bruciante (0-3 il primo terzo con Omark, Tanner e Miranda), le Aquile hanno velocemente indirizzato l’incontro, per poi limitarsi a controllarlo. I tre punti conquistati, grazie all'1-5 finale, hanno permesso loro di fare un grande passo verso i playoff.

Un successo esterno lo ha colto pure lo Zurigo, andato a imporsi a Davos. Due volte in svantaggio (Corvi e Turunen), i Lions hanno avuto la forza e il carattere per risalire la corrente e, con Prassl (19’), Geering (37’) e Rautiainen (50’), per stampare il 2-3 del 60'.

Niente tonfo interno invece per lo Zugo il quale, pur da tempo certo della corona, non ha mai levato il piede dall’acceleratore. Già in modalità playoff, i Tori hanno regolato 4-0 un buon Friborgo (Hofmann, Zehnder, Klingberg e Bachofner) rendendo ancora più scintillante la loro già preziosissima stagione.

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)