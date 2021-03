Nico Hischier operato per la frattura del setto nasale

Il capitano dei New Jersey Devils - Nico Hischier - si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico al setto nasale, che si è fratturato lo scorso 27 febbraio in occasione del match di NHL contro i Washington Capitals.

Come si può vedere dal video in allegato (pubblicato su Twitter), l'attaccante rossocrociato - che dovrà stare lontano dal ghiaccio almeno per le prossime tre settimane - era stato colpito dal disco (leggermente deviato da un avversario) in pieno volto, dopo un tiro scagliato in porta dal suo compagno di squadra Subban.