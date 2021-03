Berna: decimo posto sempre più vicino

BERNA - Successo pesante per il Berna, vittorioso nel derby con il Langnau per 4-3. Grazie alla doppietta di Jeffrey e alle reti di Pestoni e Conacher gli Orsi hanno accorciato a due sole lunghezze dall'Ambrì. Addirittura la squadra della Capitale conta cinque gare in meno rispetto ai biancoblù. Di Glauser, Rüegsegger e Berger i gol per i Tigers.

Nell'accesa lotta per i pre-playoff ha ottenuto un punticino prezioso il Rappi in quel di Davos: la sfida nei Grigioni si è chiusa ai rigori sul 3-2 in favore dei gaialloblù. Di Corvi e Turunen i sigilli dei padroni di casa, di Loosli e Moses per i Lakers, ora noni con tre lunghezze di margine sull'Ambrì ma con una gara in più.

Nell'altra partita di serata il Ginevra ha vinto il derby in quel di Friborgo per 2-1 grazie a una doppietta di Fehr. In mezzo alle due reti il momentaneo 1-1 di Bykov.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)