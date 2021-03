Il Berna sculaccia il Davos e continua la sua corsa

DAVOS - Nelle altre sfide di National League della serata, da segnalare i larghi successi ottenuti da Berna e Losanna.

La formazione della Capitale ha piegato in trasferta la resistenza del Davos 5-2. Per gli Orsi sono andati in rete Andersson, Sopa, Jeffrey e due volte Conacher, mentre per i grigionesi Corvi e Nussbaumer.

Dal canto suo il Losanna ha liquidato lo Zurigo 5-1 fra le mura amiche, in virtù dei sigilli di Emmerton, Douay, Hudacek, Gibbons e Almond. Di Krüger il gol della bandiera.

Guida sempre la graduatoria lo Zugo (95 punti), davanti a Zurigo (76), Friborgo (76), Losanna (68) e Davos (65).

