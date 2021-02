Grinta e spinta biancoblù, ma non basta: il Berna ne approfitta e sale al decimo posto

di Antonio Fontana

AMBRÌ - Nonostante manchino ancora diverse gare al termine della regular season, la sfida odierna aveva quasi il sapore di uno spareggio in chiave decimo posto. L’Ambrì ha però fallito l’occasione di tenere a distanza il Berna in classifica, finendo ko 4-1 alla Valascia e permettendo ai rivali di conquistare 3 punti pesanti.

Tra le fila dei biancoblù si sono rivisti sul ghiaccio Isacco Dotti, Mazzolini, Neuenschwander e Incir, schierati da Luca Cereda nella formazione scelta per contrastare i bernesi.

La serata leventinese è partita nel migliore dei modi, con un lampo già nel primo minuto (1-0). Ad aprire le marcature è stato Patrick Incir che, pescato alla perfezione dal preciso assist di Trisconi, ha messo a segno il suo primo gol stagionale. Tuttavia il vantaggio biancoblù è stato tutt’altro che duraturo, in quanto il Berna ha approfittato del primo powerplay per superare Ciaccio e pareggiare i conti con Scherwey (4’41”). Sul bastone di Kneubuehler si è poi presentata la gigantesca chance per tornare avanti nel punteggio, ma l’ex Losanna a tu per tu con Karhunen ha mancato l’appuntamento con il gol.

Le troppe penalità rimediate nelle prime due frazioni di gioco (ben sette) sono costate estremamente caro all’Ambrì. All’alba del periodo centrale infatti il Berna ha nuovamente punito la compagine ticinese in situazione di superiorità numerica, portandosi così in vantaggio grazie al punto firmato da Moser (2-1 al 20’24”). In seguito la formazione leventinese non è stata in grado di trovare una veemente reazione ma, anzi, ha rischiato di subire un altro gol in chiusura di tempo.

Nell’ultimo terzo Zwerger e compagni non sono mai stati in grado di mettere pressione agli avversari, perciò i ritmi dell’incontro si sono notevolmente abbassati. La formazione bernese ha quindi potuto amministrare agevolmente il risultato, mettendo prima in ghiaccio la partita con il punto di Olofsson (3-1 al 52’12”) e chiudendo poi definitivamente i giochi grazie a Conacher, a segno a porta vuota (58’15”).

L’Ambrì, alla settima sconfitta filata, viene quindi acciuffato al decimo posto in classifica dal Berna – entrambe a quota 34 punti –, ma va detto che gli Orsi hanno giocato quattro gare in meno dei biancoblù. Dopo questa sconfitta, per la truppa di Cereda, il cammino verso i pre-playoff si fa un po’ più in salita.

AMBRÌ – BERNA 1-4 (1-1; 0-1; 0-2)

Reti: 1’22” Incir (Trisconi, Kostner) 1-0; 4’41” Scherwey (Pestoni, Praplan) 1-1; 20’24” Moser (Andersson) 1-2; 52’12” Olofsson (Jeffrey, Praplan) 1-3; 58’15” Conacher (Olofsson, Jeffrey) 1-4.

AMBRÌ: Ciaccio; Fischer, Hächler; Zaccheo Dotti, Ngoy; Pezzullo, Fohrler; Perlini, Flynn, Kneubuehler; Nättinen, Müller, Zwerger; Mazzolini, Novotny, Grassi; Incir, Kostner, Trisconi; Isacco Dotti; Neuenschwander.

Penalità: 8x2’ + 1x10’ Ambrì.

Note: Valascia, zero spettatori. Arbitri: Stricker, Borga, Fuchs, Steenstra.

Ti-press (Davide Agosta)