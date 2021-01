NL, si cambia: sette stranieri e svolta a livello di licenze svizzere

ITTIGEN - Il dado è tratto, la National League - dal 2022/23 - cambierà almeno in parte pelle e introdurrà alcune novità molto importanti.

I rappresentati dei club hanno infatti deciso che, a partire dal quel campionato, ogni squadra potrà schierare sul ghiaccio fino a 7 stranieri contemporaneamente.

Insieme a questa novità è stata anche modificata la regola riguardante i giocatori stranieri formatisi in Svizzera. Dal 2022/23 le cosiddette "licenze svizzere" saranno infatti valide solo per i giocatori con meno di 22 anni. A partire dalla stagione seguente al compimento dei 22 anni di età, questi giocatori verranno considerati stranieri.

In questo modo i giovani formatisi in Svizzera per almeno 5 anni nei vari settori giovanili potranno richiedere il passaporto rossocrociato e divenire convocabili anche per la Nazionale maggiore.

Nella seduta odierna la Lega ha comunicato anche alcuni termini temporali per la stagione in corso, sempre alle prese con rinvii e quarantene dettate dal Covid. La regular season si concluderà il 5 aprile, mentre i pre-playoff scatteranno il 7. Playoff al via il 13 aprile. In ogni caso, secondo logica, la stagione si dovrà concludere entro l’inizio dei Mondiali (21 maggio).

