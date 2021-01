Lo Zurigo alza bandiera bianca

ZURIGO - Il venerdì di campionato? Saliscendi e (quasi) sentenze.

Successi comodi li hanno centrati Bienne e Davos. I bernesi hanno cancellato 3-1 un Rapperswil insolitamente distratto (reti di Künzle, Rajala e Hügli). I grigionesi si sono invece sbarazzati 9-2 del modesto Langnau (tripletta per Herzog, doppietta di Turunen e punti di Nussbaumer, Wieser, Palushaj e Zgraggen), chiudendo i conti con un primo tempo da sei gol.

Molto più equilibrati sono stati i big-match di giornata Friborgo-Ginevra e Zurigo-Zugo. Nel primo l’hanno spuntata 3-2 i Dragoni i quali, scappati 2-0 nel primo tempo (Walser e Sprunger), dopo il punto di Richard sono tornati al doppio vantaggio con Desharnais. Il gol di Kast (37’) ha ridato speranze alle Aquile, che però non sono mai riuscite a rientrare. Nel secondo per “scegliere” il vincitore non sono bastati 60’ e nemmeno 65’. Avanti con Kovar nel secondo tempo, i Tori si sono fatti riprendere da un guizzo di Andrighetto nel terzo. Nullo l’overtime, sono serviti i rigori per vedere lo Zugo mettere le mani sul punto supplementare grazie all’1-2 finale.

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)