Losanna padrone alla Valascia

AMBRÌ - L’Ambrì pare proprio non riuscire a scendere dalle montagne russe. Dopo il successo ottenuto a Langnau tre giorni fa, Fora e compagni hanno incassato questa sera un sonoro 0-6 dal Losanna. Il risultato maturato è però eccessivamente largo e severo, figlio anche (e soprattutto) dell’ormai consueta poca precisione degli uomini di Luca Cereda davanti alla porta avversaria nei primi due periodi.

Ci ha impiegato appena 2’35” il Losanna a prendere in mano le redini dell'incontro. Ad aprire le marcature è stato Lukas Frick, che a tu per tu con Ciaccio ha punito i biancoblù. I padroni di casa non si sono lasciati scoraggiare dal colpo iniziale e hanno cercato immediatamente di pareggiare i conti. Pur mostrando grande grinta e aggressività, sono però parsi incapaci di capitalizzare le azioni offensive, come già accaduto nel corso di altri match. Inoltre questa volta a negare la gioia del gol hanno contribuito anche gli arbitri, i quali hanno annullato a Fora il punto del potenziale 1-1 per via di un’ostruzione su Stephan.

L’impressione che l’Ambrì potesse trovare il pari si è rivelata solo effimera. Nel periodo centrale infatti la compagine ticinese è stata definitivamente affondata dai cinici vodesi. I Leoni hanno prima raddoppiato con Genazzi (25’39”), imbeccato da un passaggio al bacio di Barberio, e in seguito hanno rimpinguato ulteriormente il vantaggio grazie a Emmerton (28’54”) e Conacher (38’43”). Nell’ultimo terzo il Losanna non si è contenuto e ha dilagato, portando il risultato sul definitivo 0-6 con Bertschy (48’39”) e Kenins (53’53”).

Nel prossimo turno la truppa di Luca Cereda dovrà vedersela con il Bienne (domenica, ore 15.45), prima di cercare una rivincita contro i Leoni il prossimo martedì (ore 19.45).

AMBRÌ-LOSANNA 0-6 (0-1; 0-3; 0-2)

Reti: 2’35” Frick (Jäger) 0-1; 25’39” Genazzi (Barberio, Malgin) 0-2; 28’54” Emmerton (Douay) 0-3; 38’43” Conacher (Kenins, Malgin) 0-4; 48’39” Bertschy (Jooris, Heldner) 0-5; 53’53” Kenins (Malgin) 0-6.

AMBRÌ: Ciaccio (Conz); Ngoy, Fora; Fischer, Fohrler; Zaccheo Dotti, Hächler; Pezzullo, Pinana; Zwerger, Müller, Rohrbach; Horansky, Kostner, Flynn; Neuenschwander, Novotny, Dal Pian; Grassi, Goi, Trisconi.

Penalità: 7x2’ Ambrì; 7x2’ Losanna.

Note: Valascia, zero spettatori. Arbitri: Tscherrig, Stolc, Ambrosetti, Stuber.

Ti-press (Alessandro Crinari)