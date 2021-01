Sconfitta beffarda per i Rockets

OLTEN - Sconfitta amara per i Ticino Rockets, battuti 3-2 dall'Olten ai rigori.

I ragazzi di Landry e McNamara - con Östlund in porta - possono recriminare per aver lasciato due punti per strada, sfuggiti a 26'' dalla terza sirena quando Simon Lüthi ha impattato la sfida portandola ai prolungamenti.

Gli ospiti erano partiti con il piede pigiato sull'acceleratore, trovando due segnature in rapida successione con Hannes Kasslatter (3') e Loic Vedova in powerplay (9'). La rete di Silvan Wyss al 45' ha poi dato il via alla rimonta dei solettesi.

Con il punticino (amaro) racimolato questa sera i Razzi si sono portati a -2 dal decimo posto, occupato dall'EVZ Academy.