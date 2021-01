Sconfitta amara ai rigori

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Olimpico Grande Torino.

Turf: Natural.

Capacity: 27,958.

Referee: Michael Fabbri (ITA).

Home Manager: Marco Giampaolo (ITA).

Away Manager: Vincenzo Italiano (ITA).

Sidelined Players: TORINO - Tomas Rincu00f3n (Yellow card suspension).

SPEZIA - Jeroen Zoet (Groin Injury) Matteo Ricci (Corona virus) Federico Mattiello (Unknown Injury) Gennaro Acampora (Corona virus) Elio Capradossi (Cruciate Ligament Rupture) Simone Bastoni (Corona virus).