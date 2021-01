Berna, 14 positivi al Covid: saltano altri due match

BERNA - Il Covid non molla il Berna, che dovrà ancora pazientare prima di poter tornare in pista. Gli Orsi, come comunicato dalla SIHF, sono infatti alle prese con ben 14 casi di coronavirus tra i membri della propria squadra.

Già in quarantena fino al 17 gennaio, i bernesi non potranno disputare nemmeno le sfide del 19 (contro il Bienne) e del 22 contro il Lugano. Il motivo è da ricollegare alla lunga inattività di molti elementi degli Orsi che, finita la quarantena, avranno bisogno di qualche giorno per attuare il cosiddetto "Return-to-Play-Programm" e poter dunque tornare a giocare.

