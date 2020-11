Covid-19: seconda quarantena per il Lugano

Nella giornata odierna - lunedì 30 novembre - l'HCL ha emesso un comunicato riguardante il coronavirus. La squadra è stata messa in isolamento per la seconda volta in questa stagione (fino all'8 dicembre).

Nello stesso tempo, in seguito a due casi positivi nel proprio roster, anche i giocatori del Bienne sono stati posti in quarantena (fino al 7 dicembre). I seelanders erano scesi in pista venerdì proprio contro il Lugano.

Di seguito il comunicato:

"Il Medico Cantonale del Canton Ticino ha ordinato oggi la quarantena fino al prossimo martedì 8 dicembre 2020 (incluso) per la squadra dell’Hockey Club Lugano dopo che alcuni giocatori sono risultati positivi al test per il COVID-19.

Alla luce della positività di più giocatori e differentemente da quanto accaduto in ottobre, la quarantena ordinata dal Medico Cantonale non consente la disputa di allenamenti nella “bolla”.

Le prossime tre partite di National League dei bianconeri che erano in programma mercoledì 2 dicembre 2020 alla Cornèr Arena contro il Bienne, venerdì 4 dicembre 2020 alla Cornèr Arena contro i Lakers e martedì 8 dicembre 2020 in trasferta contro gli stessi Lakers sono di conseguenza rinviate a data da stabilirsi.

Gli unici membri della squadra che non si trovano in quarantena sono i giocatori che erano risultati positivi al coronavirus nel corso del mese di ottobre".

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)