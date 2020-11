Ambrì-Langnau non si gioca: bernesi in quarantena

AMBRÌ - Niente match questa sera alla Valascia.

In virtù di una positività di un membro della squadra, il Langnau è stato posto in quarantena fino al 3 dicembre. Di conseguenza salteranno i prossimi tre incontri dei Tigers, il primo in programma proprio questa sera in Leventina.

Rinviate anche Langnau-Ginevra (28 novembre) e Zurigo-Langnau (2 dicembre). Le date in cui verranno recuperate le gare saranno comunicate in seguito.

La Lega ha pure comunicato sul proprio sito internet, nel "bollettino Covid-19", di un caso di positività anche in seno all'Ambrì. Il giocatore, di cui non si conosce l'identità, è isolato. I biancoblù potranno comunque continuare regolarmente ad allenarsi in vista della gara di lunedì sera contro il Friborgo valida per i quarti di Coppa Svizzera.