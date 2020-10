BERNA - Swiss Ice Hockey, a causa dell'emergenza Covid, ha deciso di annullare tutti gli impegni delle Nazionali in agenda nel mese di novembre. La decisione vale per tutte le categorie. Nello specifico la Nazionale di Fischer, di conseguenza, non prenderà dunque parte alla Deutschland Cup, in programma a Krefeld a inizio novembre.

«La nostra priorità assoluta è la salute delle persone, che siano membri dello staff, funzionari, collaboratori o giocatori. Nel contesto attuale non possiamo assumerci la responsabilità di riunire tutti i giocatori delle varie regioni per affrontare degli impegni internazionali. Ci dispiace dal lato sportivo, ma è una decisione giusta e razionale», ha spiegato Lars Weibel, Direttore delle squadre Nazionali.

KEYSTONE/AP (Ronald Zak)