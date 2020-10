I giocatori dell'Ambrì scoprono la loro futura casa

AMBRÌ - Manca sempre meno all'ingresso dell'Ambrì nella nuovissima Valascia. In attesa di scoprire come sarà la pista biancoblù del futuro, nella giornata odierna giocatori e staff tecnico hanno visitato il cantiere dove i vari operai sono costantemente al lavoro per completare l'opera. D'Agostini e compagni si sono concessi un tour di perlustrazione nella loro futura casa, dove si spera da settembre prossimo potranno accedervi anche i tifosi nel modo in cui eravamo abituati prima della pandemia.

Settimana scorsa il club leventinese, sempre tramite social, aveva annunciato l'inizio dei lavori inerenti la costruzione del tetto.

🏗⚪️🔵 Giocatori e staff in visita al cantiere della nostra futura casa 🏠🧑‍🏭 #HCAP pic.twitter.com/Qhl4iF7nzn — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) October 12, 2020

TiPress