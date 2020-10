Ambrì-Lugano: importanti informazioni per il derby

Nella giornata odierna - giovedì 1. ottobre - l'Ambrì ha emesso un comunicato riguardante il derby contro il Lugano del 2 ottobre.

Di seguito il comunicato:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica alcune importanti informazioni per i propri tifosi in vista del derby in programma venerdì 2 ottobre alle 19.45 alla Valascia. Saranno presenti 4 Infopoint per aiutare i tifosi ad orientarsi e ad avere le informazioni necessarie per l’accesso in pista. Essi saranno situati all’Hangar 5, al sottopassaggio prima di arrivare su Via San Gottardo, sul piazzale della Valascia e presso gli uffici HCAP alla stazione FFS di Ambrì.

Per entrare in pista sarà imperativo avere con sè la registrazione valida (tramite App Ticketcorner o tramite sito web ticketcorner), la carta d’identità, la mascherina e l’abbonamento HCAP. Tutte le spiegazioni per effettuare la registrazione si trovano sul sito www.hcap.ch, sotto la sezione Ticket/Registrazione. Sempre sotto la sezione Ticket è a disposizione la cartina della Valascia con l’installazione dei nuovi seggiolini e l’indicazione dei nuovi settori (settori 1-10). L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18.15 e i posteggi sul piazzale della Valascia saranno accessibili ai detentori di un permesso valido. I tifosi sono invitati a giungere alla Valascia con largo anticipo per rendere più fluido l’accesso in pista.

I detentori di un abbonamento tribuna nei Settori 1-10 (ex spalti) potranno accedere alla Valascia dall’entrata spalti. Per garantire e mantenere flussi unidirezionali, le uscite, sia durante le pause che a fine partita, sono situate nell’ex settore ospiti e sopra la Curva Sud.

I detentori di un abbonamento tribuna potranno accedere dalla solita entrata delle tribune: all’entrata tutti dovranno salire al secondo piano, a fine partita e nelle pause l’uscita sarà dal primo piano. La società leventinese ringrazia i propri tifosi per la comprensione e chiede a tutti i sostenitori di rispettare le regole sanitarie sia all’esterno che all’interno della Valascia.