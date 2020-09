Lugano: aperta la prevendita per le sfide con Lions e Zugo

Nella giornata odierna - martedì 29 settembre - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante la prevendita dei biglietti per i match casalinghi di National League, contro Zurigo e Zugo.

Di seguito il comunicato:

"L’Hockey Club Lugano comunica che da questa mattina alle ore 10.00 è iniziata la prevendita di singoli biglietti nei diversi settori della pista per le prime due partite di National League che l’HCL giocherà alla Cornèr Arena: giovedì 1. ottobre 2020 (ore 19.45), Lugano-ZSC Lions; venerdì 9 ottobre 2020 (ore 19.45) Lugano-Zugo. I biglietti possono essere acquistati online al seguente link: https://hclugano.eventim- inhouse.de/webshop

Per rispettare le normative sulla tracciabilità in caso di contagio COVID-19, il detentore del biglietto dovrà usufruire esclusivamente del posto a sedere indicato sullo stesso. Il detentore del biglietto potrà inoltre entrare alla Cornèr Arena unicamente dopo essersi registrato al sistema di accesso loggaTI, seguendo le istruzioni pubblicate al seguente link: https://hclugano.loggati.ch/

Per evitare colonne alle entrate si raccomanda la registrazione al sistema loggaTI prima dell’arrivo alla Cornèr Arena dove sarà poi sufficiente scansionare il codice QR o inserire l’ID del settore che si troverà su appositi cartelloni all’entrata di ogni settore della pista. Il sistema loggaTI richiede il possesso di un telefono cellulare con la connessione a internet. L’HCL ricorda che a partire dalla zona di flusso e deflusso del pubblico vigerà l’obbligo di indossare la mascherina. La consumazione di cibo e bevande dovrà avvenire esclusivamente al proprio posto seduto. Il Segretariato dell’Hockey Club Lugano in Via Maraini 15 A Pregassona (091/935.19.20) è aperto nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Non sono possibili riservazioni di biglietti telefoniche o per e-mail.