L'Ambrì ha inoltrato il piano di protezione: la capienza alla pista sarà di 3'100 posti

AMBRÌ - Importanti novità in arrivo da Ambrì, con il club che ha inoltrato il proprio piano di protezione contro il coronavirus alle autorità cantonali. Tra le altre cose il concetto prevede che alla Valascia la capienza aggiornata sarà di 3'100 posti a sedere.

La società leventinese ha inoltre confermato che tutti coloro che hanno acquistato o rinnovato un abbonamento entro il 15 settembre troveranno un posto a sedere.

In seguito ad un aggiornamento della piattaforma di ticketing, la conversione dei posti spalti in posti seduti (senza contributo di solidarietà) riprenderà oggi alle ore 14.

Ecco il comunicato ufficiale:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver inoltrato in data odierna il proprio piano di protezione alle autorità cantonali. Il concetto prevede – tra le altre cose – una capienza aggiornata a 3'100 posti a sedere.

L’HCAP conferma nuovamente che tutti coloro che hanno acquistato o rinnovato un abbonamento entro il 15.09.2020 troveranno un posto a sedere.

Il club leventinese ringrazia i tifosi che hanno già convertito il proprio abbonamento spalti in abbonamento tribuna sostenendo il club con il contributo di solidarietà!

In seguito ad un aggiornamento della piattaforma di ticketing, la conversione dei posti spalti in posti seduti (senza contributo di solidarietà) riprenderà oggi alle ore 14:00 anziché ore 8:30. L’Hockey Club Ambrì-Piotta invita coloro che hanno rinnovato l’abbonamento tramite polizza di versamento (e non online tramite Ticketcorner) alla conversione e a voler richiedere per e- mail a info@hcap.ch il proprio codice di attivazione indicando nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare.

Coloro che hanno acquistato online il proprio abbonamento potranno accedere direttamente alla piattaforma per la conversione con le proprie credenziali.

L’HCAP ringrazia sentitamente tutto il popolo biancoblù che, oltre alla solita generosità, ha dimostrato anche molta pazienza per i problemi tecnici avuti in questi ultimi giorni".

TiPress/archivio