«Con il Rapperswil puntiamo ai playoff»

RAPPERSWIL - Lukas Lhotak ha rotto il ghiaccio come meglio non poteva nelle prime due amichevoli disputate con la sua nuova squadra: il Rappi. L'attaccante ceco – con licenza svizzera – ha dapprima messo a segno una doppietta nel 7-0 con il quale i sangallesi hanno steso il Turgovia martedì sera per poi timbrare il cartellino anche ieri nella sconfitta dei suoi contro lo Zurigo (2-4). Se l'hockey d'agosto va preso con le pinze, per l'ex Ambrì e Friborgo è comunque un buon punto di partenza per lasciarsi alle spalle settimane difficili. Ricordiamo infatti che il 27enne, reduce da due stagioni a Friborgo, aveva contratto il coronavirus dovendo attendere il terzo tampone prima di poterne uscire definitivamente.

«Per fortuna ci siamo lasciati alle spalle questa brutta esperienza - le parole di Lukas Lhotak - La mia ragazza è incinta, attendiamo un bambino per fine novembre/inizio dicembre. Proprio per questo eravamo un po' preoccupati, ma adesso stiamo bene e siamo tranquilli. Siamo rimasti in casa un paio di settimane, io senza particolari sintomi mentre la mia compagna con un po' di tosse...».

Chiusa questa brutta avventura, è finalmente giunto il momento di pensare al... ghiaccio. «Mi piace tantissimo qui a Rapperswil, il primo impatto è senza dubbio notevole. Abbiamo un'ottima squadra e soprattutto siamo un gruppo affiatato. La città è molto bella, mi sto inserendo molto bene. La doppietta all'esordio mi ha reso ancor più felice».

In estate la rosa ha subito un restyling. Come vedi la squadra? «Abbiamo un gruppo ben assortito, il giusto mix di giocatori d'esperienza e giovani promettenti. Anche in difesa disponiamo di elementi davvero interessanti come i vari Egli, Vukovic, Sataric e Profico. Credo ci siano delle ottime credenziali per fare bene».

Il tuo obiettivo è quello di scendere in pista in pianta stabile nelle prime due linee... «Sì, la mia speranza è questa oltre che poter giocare il powerplay. L'obiettivo della squadra è invece quello di disputare i playoff. Con la nuova formula, infatti, anche il decimo posto potrebbe regalarti i giochi per il titolo. Di sicuro nella lotta ci saremo anche noi...».

Keystone