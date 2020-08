«Decisione favorevole, ora la nostra speranza è che non ci siano disparità tra Cantoni»

AMBRÌ - Il 12 agosto era una data cerchiata in rosso nelle agende delle società sportive professionistiche elvetiche. Puntuale da Berna sono giunte le notizie tanto attese: dall'1 ottobre sono di nuovo autorizzate le manifestazioni con oltre 1000 persone. Ciò significa che da quel giorno Valascia, Cornèr Arena e Cornaredo potranno accogliere più di 1000 spettatori.

«È una decisione favorevole, non conclusiva - le parole del direttore generale biancoblù Nicola Mona - Adesso bisognerà lavorare a livello cantonale, in modo coordinato. La nostra speranza è non ci siano delle disparità tra Cantoni. Faccio un esempio: non può succedere che un Cantone autorizzi uno stadio pieno e un altro che prenda un'altra via. Ora dovremo capire le linee guida che emanerà il Consiglio federale e poi come queste vengano interpretate dai Cantoni».

Più che il numero di tifosi, ora conta il piano di protezione che si metterà in atto a protezione della salute pubblica: «Tutti i 12 club di National League hanno elaborato un concetto di protezione, praticabile in tutte le piste. All'interno di quest'ultimo non c'è un numero preciso e nemmeno una percentuale di tifosi che potranno accedere agli impianti. Ci sono semplicemente delle condizioni. Se poi il Ticino deciderà di essere meno restrittivo tanto meglio... Ora il disco è dunque in mano ai vari Cantoni, chiamati ad accettare questo concetto. Come annunciato negli scorsi giorni, il nostro obiettivo è quello di poter accogliere alla Valascia circa 3600/3700 persone».

Alla luce di quanto deciso dal CF, l'ingaggio d'inizio del campionato verrà posticipato? «La decisione cadrà soltanto venerdì dopo la riunione della Lega, credo però che la scelta più saggia sia quella di cominciare il 1. ottobre».

TiPress