Reinhard: da Biasca a Berna

BERNA - Il Berna ha comunicato che Alex Reinhard, nell'ultima stagione allenatore dei Rockets, sarà il secondo assistente del coach Don Nachbaur.

Nel corso della sua carriera il 46enne ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di allenatore dei portieri (Juniori Élite del Bienne e in EBEL con il Salisburgo), di assistant coach in National League (Friborgo e Langnau), di capo allenatore sempre in National League (campionato 2012-2013 a Langnau) e di head coach in Swiss League (2014-2018 con il La Chaux-de-Fonds e in seguito Rockets).

I termini del contratto saranno discussi una volta che la situazione legata al coronavirus sarà più chiara.