Direttive per le amichevoli dei Rockets contro Ambrì e Lugano

BIASCA - L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets informa che per permettere lo svolgimento in tutta sicurezza delle partite dell’8 e 9 agosto contro HCAP e HCL verranno messe in atto diverse misure volte a contrastare la diffusione del COVID-19. In particolare, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità cantonali e per garantire il rispetto delle distanze sociali, la Raiffeisen BiascArena sarà divisa in tre settori distinti, ognuno con la sua entrata dedicata, e l’entrata principale sarà chiusa al pubblico. In questo modo la pista avrà una capacità ridotta a 600 spettatori e tutti i posti saranno a sedere. Si consiglia l’uso della mascherina.

I biglietti per entrambe le partite, acquistabili unicamente su biglietteria.ch a partire da lunedì 3 agosto e fino a esaurimento del contingente, saranno in vendita a CHF 20 per gli adulti, CHF 15 per i ragazzi (11-16 anni) e AVS e CHF 10 per i bambini dai 6 ai 10 anni. Al momento dell’acquisto sarà necessario indicare i dati personali di ogni persona che assisterà alla partita (nome, cognome e numero di telefono) e all’ingresso in pista verrà richiesta la presentazione del proprio documento d’identità.

Gli abbonati dei Ticino Rockets che avranno acquistato la loro tessera entro il 31 luglio e gli sponsor che possiedono un abbonamento stagionale non dovranno acquistare un nuovo biglietto ma dovranno ritirarne uno apposito direttamente alla cassa il giorno della partita.

Per garantire il rispetto delle misure vigenti, i Ticino Rockets sono alla ricerca di volontari per le partite dell’8 e 9 agosto. Gli interessati possono annunciarsi entro giovedì 6 agosto all’indirizzo press@tirockets.ch.