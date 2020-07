Fischer convoca anche Elia Riva e Nico Hischier

La Nazionale svizzera scenderà per la prima volta sul ghiaccio il prossimo 26 luglio in occasione del Prospect Camp - dove parteciperanno i 22 migliori giocatori rossocrociati Under 25 - in programma a Cham.

Oltre al talento di NHL dei New Jersey Devils Nico Hischier, l'head-coach elvetico Patrick Fischer ha convocato anche il difensore bianconero Elia Riva.

Da segnalare che ogni elemento della comitiva svizzera verrà testato contro il Covid-19 all'inizio della settimana e dovrà rispettare le norme di sicurezza in vigore. Le due partite amichevoli - mercoledì 29 e giovedì 30 luglio - avranno inoltre luogo a porte chiuse.

La selezione elvetica:

Portieri (2) : Gilles Senn (Binghampton Devils/AHL), Joren van Pottelberghe (Bienne). Difensori (8) : Tim Berni (Cleveland Monsters/AHL), Dominik Egli (Rapperswil), Tobias Geisser (Zugo), Andrea Glauser (SCL Tigers), Fabian Heldner (Losanna), Roger Karrer (Ginevra), Janis Moser (Bienne), Elia Riva (Lugano). Attaccanti (12) : André Heim (Berna), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Gilian Kohler (Bienne), Sven Leuenberger (Zugo), Marco Miranda (Ginevra), Valentin Nussbaumer (Bienne), Raphael Prassl (ZSC Lions), Damien Riat (Hershey Bears/AHL), Noah Rod (Ginevra), Axel Simic (ZSC Lions), Pius Suter (Chicago Blackhawks/NHL), Yannick Zehnder (Zugo).

